به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بابک محمودی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: لحظاتى پیش با تلاش تیم هاى امدادى امدادگران حادثه دیده سقوط بالگرد هلال احمر در اشترانکوه لرستان به مراکز درمانى انتقال داده شدند.

وی ادامه داد: حال عمومى مصدومان خوب است و نگرانى خاصى وجود ندارد.

گفتنی است بالگرد جمعیت هلال‌احمر که برای عملیات امدادونجات به ارتفاعات اشترانکوه در استان لرستان اعزام شده بود دچار حادثه شد. در این بالگرد ۹ نفر شامل ۴ نفر از کادر پرواز و ۵ امدادگر حضور داشتند که متأسفانه ۲ نفر از جمله مهندس پرواز و خلبان به دلیل شدت جراحات در همان محل حادثه به شهادت رسیدند. از میان ۷ مصدوم این حادثه، یک امدادگر دچار شکستگی دنده و خونریزی شده و ۶ نفر دیگر نیز با وجود شکستگی در نواحی مختلف بدن، وضعیت عمومی مساعدی دارند.