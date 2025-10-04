به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی بازیار و عرفان بندری ملی پوشان کشورمان در ماده پرتاب نیزه کلاس F۵۴ در هشتمین روز رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، امروز (۱۲ مهر) به مصاف حریفان خود رفتند.

علی بازیار توانست با رکورد ۳۲.۲۴ متر مدال طلای جهان و عنوان قهرمانی را از آن خود کند و عرفان بندری دیگر نماینده کشورمان با ثبت رکورد ۳۱.۲۳ متر موفق به کسب مدال برنز مسابقات جهانی شد.

تعداد مدال‌های کاروان کشورمان به ۱۲ عدد رسید؛ ۶ مدال طلا؛ امیرحسین علیپور، الهام صالحی، سعید افروز، حسن باجلوند، علی اصغر جوانمردی و علی بازیار، دو مدال نقره؛ مهدی اولاد و هاجر صفرزاده و ۴ برنز؛ امان‌الله پاپی، الهام صالحی، زینب مرادی و عرفان بندری کسب کرده اند.