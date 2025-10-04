رئیس آژانس فضایی روسیه از آغاز اجرای پروژه ایجاد ایستگاه بین‌المللی علمی بر سطح ماه خبر داد و با اشاره به پیوستن ۱۳ کشور به این طرح، بر تمایل این آژانس برای همکاری با مهندسان و محققان ایرانی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ دیمیتری باکانوف، رئیس آژانس فضایی روسیه از آغاز اجرای پروژه ایجاد یک ایستگاه بین‌المللی علمی قمری خبر داد که تاکنون ۱۳ کشور به آن پیوسته‌اند و ابراز علاقه کرد که مهندسان و محققان ایرانی در پروژه‌های این آژانس همکاری کنند.

رئیس آژانس فضایی روسیه در مراسم افتتاح هفته جهانی فضا که صبح امروز در سالن همایش‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز به کار کرد، با ارسال پیام تصویری ضمن ابراز خرسندی از همه حضار که در مراسم افتتاحیه هفته جهانی فضا در ایران حضور یافتند، شرکت در مراسم امروز را افتخاری برای خود دانست.

وی افزود: این رویداد هر ساله در چهارم اکتبر آغاز می‌شود؛ روزی در سال ۱۹۵۷ که دانشمندان و مهندسان اتحاد جماهیر شوروی اولین ماهواره مصنوعی را پرتاب و عصر اکتشافات فضایی را آغاز کردند.

باکانوف اظهار کرد: امسال هفته جهانی فضا به زندگی فراتر از سیاره ما اختصاص داده شده است و من اذعان می‌کنم که دستاورد‌های بزرگ در پرواز‌های فضایی انسان و تضمین زندگی انسان در خلأ فضای ماورای جو، افتخاری برای کشور ماست.

رئیس آژانس فضایی روسیه خاطر نشان کرد: ما اولین کسانی بودیم که انسانی را به فراتر از زمین فرستادیم، یک سفینه فضایی را با یک سرنشین زن به مدار پرتاب کردیم، پیاده روی فضایی را انجام دادیم، دو سفینه را پهلوگیری کردیم و یاد گرفتیم که چگونه ایستگاه‌های مداری را بسازیم و پرتاب کنیم.

وی اضافه کرد: در عین حال کیهان نوردی یک حوزه علمی بسیار پیچیده و بسیار پر هزینه است که بدون همکاری نزدیک بین‌المللی و تلاش‌های مشترک دولت‌ها اجرای پروژه‌های بزرگ بسیار دشوار است.

باکانوف بارزترین نمونه همکاری بین‌المللی را پروژه در حال انجام ایستگاه فضایی بین المللی دانست و خاطر نشان کرد: کشور‌های پیشرو برای ایجاد این آزمایشگاه منحصر‌به‌فرد که در آن خدمه‌هایی از کشور‌های مختلف به مدت ۲۵ سال به طور مداوم کار می‌کنند، با یکدیگر متحد شده‌اند. ولی بشریت همچنان از مدار پایین زمین استفاده خواهد کرد؛ جایی که علاوه بر ایستگاه فضایی بین‌المللی، همکاران چینی ما در حال حاضر به طور دائم در ایستگاه مداری تیانگونگ فعالیت می‌کنند. هند و ایالات متحده نیز برنامه‌هایی را برای ساخت ایستگاه‌های جدید دنبال می‌کنند.

رئیس آژانس فضایی روسیه اضافه کرد: ما در حال کار بر روی ایجاد یک ایستگاه مداری جدید روسی هستیم و خوشحال خواهیم شد که از شرکای خارجی خود که مایل به پیوستن به این پروژه هستند، استقبال کنیم. روسیه آماده است تا شرایط برابر را برای همه مشارکت کنندگان، چه برای ماژول تجهیزات و چه انجام آزمایش‌ها در ایستگاه فراهم کند.

وی تاکید کرد: البته ما خوشحال خواهیم شد که دوستان ایرانی خود را در این پروژه ببینیم ما قبلاً مذاکرات مقتضی را با سازمان فضایی ایران آغاز کرده‌ایم.

رئیس آژانس فضایی روسیه یادآور شد: در چارچوب اجرای پروژه ایستگاه جدید امکان توسعه فناوری‌هایی برای مونتاژ سامانه‌های بین سیاره‌ای برای انتقال فضاپیما‌های سرنشین‌دار و سامانه‌های برخاست و فرود به ماه در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: قدرت‌های فضایی پیشرو در حال حاضر در حال آماده سازی برای اکتشافات تمام عیار در ماه هستند. روسیه، ایالات متحده، چین، هند و چندین کشور دیگر در حال اجرای پروژه‌های خود هستند.

باکانوف یادآور شد: روسیه و چین با درک پیچیدگی و اهمیت این کار، کار مشترکی را برای ایجاد یک ایستگاه بین‌المللی علمی قمری آغاز کرده‌اند که تاکنون ۱۳ کشور به آن پیوسته‌اند.

وی اضافه کرد: ماه اولین قدم فراتر از مدار پایین زمین است، ایده‌هایی برای ماموریت انسانی به مریخ در حال حاضر در حال توسعه است. این امر مستلزم حل تعدادی از مسائل فنی است که دانشمندان و مهندسان در سراسر جهان روی آنها کار می‌کنند. ما همچنین آماده همکاری با دانشمندان و مهندسان ایرانی در اینجا هستیم.

رئیس آژانس فضایی روسیه ابراز امیدواری کرد که در آینده کشور‌ها بتوانند به طور مؤثر برای پیشبرد اکتشافات صلح آمیز فضا همکاری کنند.