دادستان عمومی و انقلاب شوش گفت: دستور لازم به ضابطان قضایی برای بررسی فوری حادثه حمله سگ به کودک چهار ساله در شهر حر از توابع این شهرستان و همچنین شناسایی علت بروز این حادثه صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسلم کرم الهی بیان کرد: پس از وصول گزارش و نتایج تحقیقات ماموران انتظامی، در صورت احراز قصور یا ترک فعل از سوی اشخاص یا نهاد‌های مسوول، بدون هیچ‌گونه اغماضی با مقصران برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: این اقدام قضایی در راستای صیانت از حقوق شهروندان و حفظ امنیت عمومی انجام شده است و مقامات مسوول بر پیگیری دقیق موضوع تا روشن شدن تمامی ابعاد آن تاکید دارند.

روز چهارشنبه نهم مهرماه جاری، در پی حمله سگ در شهر حر از توابع شهرستان شوش یک کودک چهار ساله در این منطقه دچار جراحت شد.

تصاویر این کودک مجروح در ساعت‌های اخیر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی شوش داشته است.

دادستان عمومی و انقلاب شوش اواسط خردادماه امسال نیز با بیان اینکه سگ گردانی از مصداق‌های تضییع حقوق عمومی است، هرگونه سگ گردانی در اماکن عمومی این شهرستان را به طور کامل ممنوع اعلام کرد.