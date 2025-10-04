پخش زنده
بر اساس دادههای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار، تعداد سهامداران فعال بورس در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ از مرز ۲،۵ میلیون کد معاملاتی فراتر رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس دادههای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار، سه صنعت بانکها، خودروسازها و فلزات اساسی در این بازه زمانی، ۴۰ درصد از ارزش کل معاملات بازار سهام را به خود اختصاص دادند.
در ۶ ماه نخست امسال، سهم معاملات بازار سهام به تفکیک سهامداران حقیقی، حقوقی و صندوق توسعه و تثبیت بازار به ترتیب معادل ۸،۲۴۳،۳۴۶ میلیارد ریال (۶۱.۸ درصد)، ۱،۶۷۵،۳۷۷ میلیارد ریال (۱۲.۶ درصد) و ۱،۲۶۱،۹۰۸ میلیارد ریال (۹.۵ درصد) بوده است.
در این بازه زمانی، تعداد سهامداران فعال در بازار سهام (اعم از حقیقی و حقوقی و بدون احتساب کدهای دارای معامله در عرضههای اولیه) برابر با ۲،۵۳۱،۶۲۸ نفر گزارش شده است که از این تعداد ۲،۵۲۷،۶۰۷ نفر سهامداران حقیقی و ۴،۰۲۳ نفر سهامداران حقوقی بودهاند.
آمارها نشان میدهد که سه صنعت بانکها، خودروسازها و فلزات اساسی جزو سه صنعت پرگردش در معاملات بازار سهام بودهاند و سهم این سه صنعت از ارزش کل معاملات بازار در نیمه نخست سال جاری به ۴۰ درصد رسیده است.