به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سردار مرتضی ابومهدی در جریان بازدید از نمایشگاه محیطی معبر برپا شده است گفت: امروز آشنایی با رشادت‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس برای نسل حاضر یک ضرورت است که باید به مفاهیم این دوران حماسه و غرور بدرستی انتقال یابد.

فرمانده سپاه ناحیه ساوه گفت: این نمایش محیطی بدنبال اثر گذاری صحیح بر روی نسل جوان و نوجوان است.

سرهنگ حسین روح افزا افزود: در این نمایش که در ۵ سناریو تعریف شده، با نمایش طنز آغاز و بازدیدکنندگان در ادامه با حضور در میدان مین، با تجربه در میدان جنگ، بخش کوچکی از رشادت‌های رزمندگان اسلام را درک می‌کنند.

دبیر برگزاری این نمایشگاه نیز گفت: با استفاده از هنرمندان شهر ساوه، در سناریوی‌های بعدی بیمارستان صحرایی و عبور از پل متحرک طراحی شده و با حضور در کانال کمیل، بخشی از عملیات‌های ۸ سال دفاع مقدس با موضوع کانال کمیل طرح ریزی شده است.





