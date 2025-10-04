به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با اشاره به کشف کالای قاچاق در ازنا اظهار کرد: مأموران نیروی انتظامی شهرستان ازنا از یک دستگاه خودرو محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.



قهرمان شاهی گفت: پرونده قاچاق پنج دستگاه پرینتر، ۴۲ عدد شارژر گوشی همراه، ۶۴۵ عدد کابل شارژ، ۸۶۰ عدد سیم‌رابط گوشی، به ارزش ۵۸۰ میلیون تومان در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ازنا رسیدگی شد.



مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه باتوجه‌به مدارک موجود، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا‌های کشف شده، متخلف را به پرداخت ۵۸۰ میلیون تومان جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.



شاهی گفت: شعبه همچنین متخلف را به پرداخت ۱۷۰ میلیون تومان ارزش کارشناسی خودرو و در مجموع به پرداخت ۶۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد.