به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر طرح چهارباغ عباسی اصفهان گفت: این ویژه‌برنامه‌ها از امروز تا هفدهم مهر هر روز در میدان انقلاب، ابتدای گذر چهارباغ عباسی اصفهان برگزار می‌شود.

سیروس خوراسگانی افزود : این برنامه‌ها علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، به معرفی ظرفیت‌های فرهنگی اصفهان کمک می‌کند و نشان می‌دهد جشنواره فقط در سالن‌های سینما جریان ندارد، بلکه در متن شهر و میان مردم هم حضور پررنگی دارد.

به گفته وی در این گذر جشنواره‌ای، بخش‌های متنوعی شامل اجرای نمایش‌های کودک و نوجوان، کارگاه‌های آموزشی خلاقیت، برنامه‌های موسیقی، فعالیت‌های سرگرمی و غرفه‌های فرهنگی برای مخاطبان تدارک دیده شده است.