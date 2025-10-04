پخش زنده
ویژه برنامه های فرهنگی همزمان با برگزاری جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در چهارباغ عباسی اصفهان برپا می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر طرح چهارباغ عباسی اصفهان گفت: این ویژهبرنامهها از امروز تا هفدهم مهر هر روز در میدان انقلاب، ابتدای گذر چهارباغ عباسی اصفهان برگزار میشود.
سیروس خوراسگانی افزود : این برنامهها علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، به معرفی ظرفیتهای فرهنگی اصفهان کمک میکند و نشان میدهد جشنواره فقط در سالنهای سینما جریان ندارد، بلکه در متن شهر و میان مردم هم حضور پررنگی دارد.
به گفته وی در این گذر جشنوارهای، بخشهای متنوعی شامل اجرای نمایشهای کودک و نوجوان، کارگاههای آموزشی خلاقیت، برنامههای موسیقی، فعالیتهای سرگرمی و غرفههای فرهنگی برای مخاطبان تدارک دیده شده است.