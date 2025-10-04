\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0647\u0641\u062a\u0647 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u06a9\u0645 \u06a9\u0645 \u062f\u0631 \u0635\u062f\u0631 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u062a\u0627\u0628\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0645\u06cc \u06af\u06cc\u0631\u0646\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u062e\u0628\u0627\u0631 \u0648 \u062a\u0627\u0632\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0646\u0634\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0633\u062a\u0647 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0647\u0641\u062a\u0647.\n\u0645\u06cc\u062a\u0631\u0627 \u0644\u0628\u0627\u0641\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f : \u00a0\n