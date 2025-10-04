به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه از کشف بیش از ۳ هزار ۵۰۰ عدد قرص و داروی غیر مجاز در این شهرستان خبر داد

سرهنگ سید محمد موسوی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر توزیع دارو غیر مجاز توسط فردی سودجو در یک واحد صنفی در سطح شهرستان کهگیلویه، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر برای پی گیری موضوع وارد عمل شدند.

سرهنگ موسوی افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی مقام قضایی پس از شناسایی این واحد صنفی متخلف در بازرسی از آن ۳ هزار ۵۶۰ عدد قرص و داروی غیر مجاز را کشف و ضبط کردند.

وی اضافه کرد: در این رابطه یک نفر بعوان متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.