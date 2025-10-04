رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به انجام بیش از ۱۳ هزار مأموریت امدادی در سه‌ماهه دوم سال جاری، از رشد ۲۲ درصدی مأموریت‌های اورژانس نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ تقی رحمتی گفت: در این بازه زمانی، مجموعاً بیش از ۱۳ هزار مأموریت توسط اورژانس پیش بیمارستانی انجام شده که از این تعداد حدود ۳۵۰۰ مأموریت مربوط به حوادث ترافیکی و حدود ۱۰ هزار مأموریت غیرتصادفی بوده است.

وی افزود: همچنین در سه‌ماهه دوم امسال ۹۵۰۰ اعزام بیمار به مراکز درمانی انجام شده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی با اشاره به اهمیت رعایت اصول ایمنی از سوی شهروندان، بر ضرورت پیشگیری از سوانح ترافیکی تأکید کرد و گفت: از مردم انتظار داریم در صورت وقوع حادثه، پیش از هرگونه اقدام شخصی، بلافاصله با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند تا خدمات تخصصی در کوتاه‌ترین زمان ارائه شود.