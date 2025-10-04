یک متخصص سالمندشناسی بر اهمیت تغذیه سالم و تحرک بدنی به‌عنوان کلید‌های دستیابی به سالمندی موفق تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، دکترای تخصصی سالمندشناسی، با اشاره به تغییرات متابولیکی بدن در دوران سالمندی گفت: با افزایش سن، جذب مواد مغذی کاهش می‌یابد و رعایت رژیم غذایی متنوع و سرشار از پروتئین، ویتامین، فیبر و استفاده اصولی از مکمل‌ها، نقش مؤثری در حفظ سلامت و بهبود کیفیت زندگی سالمندان دارد.

دکتر ولی‌بهره‌ور افزود: تحرک بدنی منظم نیز عاملی مهم در پیشگیری از بیماری‌های مزمن، افسردگی و احساس انزوا است. به گفته او، انجام فعالیت‌هایی مانند پیاده‌روی، حرکات کششی و تمرین‌های تعادلی، ضمن حفظ توان جسمی، خطر زمین‌خوردگی‌های شایع در سالمندان را کاهش می‌دهد.

این متخصص با اشاره به تغییر ساختار اجتماعی خانواده‌ها اظهار داشت: افزایش اشتغال، کاهش تعداد فرزندان و فشار‌های اقتصادی، برخی از سالمندان را در معرض تنهایی و خانه‌نشینی قرار داده است. ازاین‌رو، خانواده‌ها باید با حفظ کرامت و جایگاه سالمندان، زمینه مشارکت آنان در تصمیمات خانوادگی را فراهم کنند.

دکتر ولی‌بهره‌ور با تأکید بر نقش فعالیت‌های اجتماعی گفت: حضور سالمندان در فضا‌های عمومی، پارک‌ها، مراکز خرید مناسب‌سازی‌شده و مراکز روزانه سالمندی، ضمن افزایش تعاملات اجتماعی، باعث کاهش انزوای روانی و تقویت نشاط روحی آنان می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: هدف نهایی، دستیابی به «سالمندی موفق» است؛ یعنی دوره‌ای از زندگی که با تغذیه سالم، تحرک بدنی مداوم و ارتباط اجتماعی پایدار، با نشاط و عزت‌نفس همراه باشد.