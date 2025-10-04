نماینده مردم میاندوآب، چهاربرج و باروق در مجلس شورای اسلامی، به همراه فرماندار و شهردار میاندوآب از روند اجرای پروژه لایروبی بستر رودخانه زرینه‌رود در محدوده بین دو پل ستارخان و شهید عطایی بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ علی احمدی، نماینده مردم میاندوآب، چهاربرج و باروق در مجلس شورای اسلامی، به همراه فرماندار و شهردار میاندوآب از روند اجرای پروژه لایروبی بستر رودخانه زرینه‌رود در محدوده بین دو پل ستارخان و شهید عطایی بازدید کرد.

در جریان این بازدید، احمدی نماینده مردم ضمن بررسی اقدامات انجام‌شده، بر ضرورت تسریع در تکمیل عملیات لایروبی و ارتقای وضعیت زیست‌محیطی و بهداشتی حاشیه رودخانه تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت رودخانه زرینه‌رود خواستار همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی و شهرداری در پیشبرد این پروژه شد.

فرماندار میاندوآب نیز در این بازدید گزارشی از روند اجرای طرح و برنامه‌های آتی برای ساماندهی بستر و حاشیه رودخانه ارائه کرد.

امیر تیموری، گفت ساحل زرینه رود قابلیت تبدیل شدن به بزرگترین جاذبه گردشگری کشور را دارد، پروژه منطقه گردشگری سواحل زرینه رود، میتواند موتور محرک اقتصاد شهر باشد.

وی افزود طرحی فوق العاده برای ایجاد منطقه گردشگری در سواحل زرینه رود در محدوده بیمارستان فاطمه زهرا (س) تا پل شهید عطایی ارائه شده است که در صورت اجرا، اشتغال زایی بسیار بالایی داشته و حجم بالایی از گردشگران را جذب خواهد نمود.

تیموری اظهار داشت پروژه منطقه گردشگری سواحل زرینه رود با امکانات رفاهی و تفریحی شامل: مسیر پیاده روری، دوچرخه سواری، قایق رانی، استخر کم عمق، پیست اسب سواری، هتل، آلاچیق، باغ پرندگان و مراکز خرید خواهد بود.

وی گفت آمادگی کامل داریم تا پس از اجرای عملیات تسطیح و پاکسازی زرینه رود، پروژه منطقه گردشگری را آغاز کنیم.