مراسم تکریم و معارفه فرماندار شهرستان چالدران با حضور رسول مقابلی سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی در این مراسم با بیان اینکه رویکرد دولت در استان، توسعه متوازن منطقهای و توجه ویژه به مناطق کمتربرخوردار است، افزود: شهرستان چالدران، دیار ایمان، رشادت، غیرت و وحدت بوده و با برخورداری از غنای فرهنگی، جاذبههای طبیعی، تاریخی و میراث فرهنگی ارزشمند همچون مقبره سیدصدرالدین و قرهکلیسا، ظرفیتی بیبدیل برای توسعه گردشگری و فرهنگی فراهم آورده است.
رسول مقابلی همچنین افزود: لازم است با تغییر رویکردها و بینشها و شناسایی ظرفیتهای جدید، بستر مناسب برای سرمایهگذاری و کارآفرینی در شهرستان چالدران ایجاد شود.
وی در ادامه تنوع اقوام و مذاهب را از دیگر سرمایههای ارزشمند شهرستان چالدران برشمرده و خاطرنشان کرد: ایجاد همافزایی و همگرایی میان تمامی نیروهای مؤثر، برای توسعه شهرستان نه یک انتخاب بلکه ضرورتی اساسی است.
سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی با اشاره به اینکه پیگیری مقامعالی استان در راهاندازی گذر رسمی کوزهرش سلماس منتج به نتیجه شد، افزود: پیگیری برای اجرایی نمودن تصمیمات اتخاذ شده از سوی استاندار محترم برای راهاندازی گذر مرزی بین ایران و ترکیه در چالدران نیز از جمله مأموریتهای مهم فرماندار جدید این شهرستان خواهد بود.
مقابلی همچنین بر ایجاد بسترهای لازم در اراضی یکپارچه برای سرمایهگذاری، توجه به کارآفرینی، تقویت انسجام اجتماعی و شتاببخشی به روند توسعه شهرستان تأکید کرد.
در پایان این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات محمدرضا عبداللهنژاد فرماندار سابق چالدران، صمد اکبری بهعنوان فرماندار جدید این شهرستان معارفه شد.
سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی همچنین در بدو ورود به شهرستان چالدران با حضور در مزار شهدای گمنام این شهرستان با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کرد.