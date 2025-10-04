پخش زنده
امروز: -
رادیو نمایش ، عاشقانه شمس الدین محمد را هر روز ساعت ۱۰ پخش میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، اختلاف بین حاکم شیراز و جمعی از شاعران و نویسندگان موضوع این نمایش است.
امپراتور بادها» هر شب ساعت ۱۹ از شبکه تماشا پخش میشود.
این مجموعه درباره فرزند یک پادشاه است که پیشگویی عجیبی درباره سرنوشت او صورت میگیرد.
شبکه نمایش الف امنیت را امشب ساعت ۱۹ پخش میکند.
این فیلم پلیسی داستان خلافکاری است که تصویر سرقت خود را زنده در شبکههای اجتماعی به اشتراک میگذارد.
فصل جدید نوجهان به زودی از شبکه یک سیما پخش میشود.
پیشرفتها، چالشها و ظرفیتهای کشور از دید یک نوجوان موضوع این برنامه است.