سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت به مناسبت فرارسیدن هفته فراجا پیام تبریکی را منتشر کرد.

پیام تبریک رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت به مناسبت فرارسیدن هفته فراجا

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، متن پیام تبریک رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت به شرح زیر است:

بسمه تعالی؛

امروز یکی از مهمترین مؤلفه‌های ماموریتی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استفاده از ظرفیت عظیم مشارکت همگانی و مردمی در سطح کشور است که بهره مندی از آن نوید بخش پلیسی مقتدر و جامعه ای امن خواهد بود.

مجموعه توانمند فراجا با عبور از مقطع سازماندهی نوین با رویکرد تحول و تعالی‌بخشی توانسته جایگاه خود را به‌عنوان مظهر اقتدار و دژ مستحکم امنیتی کشور در برابر مجرمان و قانون‌شکنان و تهدیدهای نوظهور و مخل امنیت و آرامش مردم ارتقا ٕبخشد.

مقابله با عوامل تهدید امنیت اجتماعی، رویارویی قاطعانه با اشرار، مقابله با قاچاق کالا و ارز،، مدیریت آسیب‌های شهری، پایش لحظه ای فضای مجازی، صیانت از شهروندان در برابر دسیسه های مختلف برای جلوگیری از هجمه به بنیان‌های فکری و اخلاقی فرد و خانواده، به کارگیری سامانه‌های نوین و هوشمند در حمایت از مردم، نقش آفرینی قهرمانانه در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و دهها ماموریت حساس دیگر سبب شده تا این مجموعه خدوم در ارتقای امنیت و سلامت جامعه و شهروندان مایه مباهات و افتخار ایران و ایرانی گردد.

اینجانب ضمن ادای احترام وافر به مقام شامخ شهدا، جانبازان و حماسه‌سازان فرماندهی انتظامی کشور این هفته خجسته را به آحاد فرماندهان، کارکنان و رزمندگان مؤمن، متعهد و شجاع فراجا تبریک عرض نموده و توفیق بیش از پیش ایشان را تحت عنایات خاصه حضرت ولی عصر(عج) و زعامت فرماندهی معظم کل قوا،حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت

سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر