به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سال تحصیلی جدید نوآموزان پیش دبستانی با برگزاری جشن غنچه‌ها همزان با سراسر کشور، با شعار برای کودکان برای ایران، با حضور بیش از سه هزار نوآموز آبادانی در مهدهای کودک این شهرستان برگزار شد.

این جشن به منظور ایجاد خاطره‌ای شیرین و به یاد ماندنی در ذهن این کودکان برگزار شد که امروز نخستین گام را در مسیر علم و یادگیری برمی دارند.

فواد عساکره معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش آبادان خطاب به والدین نوآموزان گفت: چون پیش دبستانی نخستین قدم و اولین مرحله در مسیر یادگیری است لازم است که خانواده‌ها در کنار بچه‌ها باشند و با تشویق آنان و با ایجاد اعتماد به نفس و تشویق به یادگیری، این نوآموزان را در مسیر علم آموزی یاری کنند.

وی گفت: در پیش دبستانی بچه‌ها برای حضور در مدارس آماده می‌شوند و باید خیلی از مهارت‌های اجتماعی بودن، رعایت قوانین و سلسله مراتب مدرسه از همین حالا یاد بگیرند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: ضریب پوشش نوآموزان در دوره پیش‌دبستانی تاکنون حدود ۴۵ تا ۴۶ درصد بوده و امیدواریم با حمایت دولت و مجلس این عدد ابتدا به بیش از ۶۰ درصد و در آینده نزدیک به ۱۰۰ درصد برسد.

کاظمی ادامه داد: با اشاره به لزوم اجباری شدن آموزش در دوره پیش‌دبستانی گفت: تحقق این هدف نیازمند تأمین زیرساخت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود آموزش و پرورش است، اما برای توسعه کامل این دوره حمایت سایر دستگاه‌ها ضروری است.

غنچه‌های زیبای پیش دبستانی امروز به همراه اولیا در محوطه مدرسه که به طرز زیبایی تزیین شده بود، گرد هم آمدند و شروع سال تحصیلی راجشن گرفتند. کارشناسان می‌گویند؛ برگزاری جشن غنچه‌ها در کاهش استرس و اضطراب نوآموزان و ایجاد خاطره‌ای خوب و به یاد ماندنی برای کودکان، تاثیرگذار خواهد بود.