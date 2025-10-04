پخش زنده
دادستان تهران از ارسال کیفرخواست متهمان پرونده قاچاق کالای مرتبط با یکی از نشانهای لوازم خانگی به دادگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در کیفرخواست صادره برای ۵ تن از متهمان پرونده، بابت مشارکت در قاچاق کالا (لوازم خانگی) به صورت سازمان یافته به ارزش بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان درخواست مجازات شده است و عنوان اتهامی یکی از متهمان، سردستگی در بزه فوق الذکر است.
فعالیتهای مجرمانه مدیران این مجموعه محدود به یک شرکت نبوده و متهمان با ساخت شرکتهای اقماری متعدد، طیفی از رفتارهای مجرمانه سازمان یافته از قبیل ساخت اسناد جعلی، ارائه اظهارنامه گمرکی مبتنی بر اسناد مجعول، استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای و صوری، ارائه گواهیهای بازرسی خلاف واقع و بیمه نامههای صوری و تحریف ارزش کالاهای وارداتی و جعل فاکتور خرید (به منظور کم اظهاری و فرار از پرداخت حقوق گمرکی) و تهیه، استفاده و نگهداری از مهرهای فیزیکی اتاق بازرگانی، شرکتهای خارجی و شرکتهای صوری برای درج بر روی اسناد جعلی را مرتکب شدهاند.