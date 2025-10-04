به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهدای دفاع از حرم اگر نبودند، ما باید حالا با عناصر فتنه‌گرِ خبیثِ دشمنِ اهل‌بیت و دشمن مردم شیعه، در شهر‌های ایران میجنگیدیم.» این فراز، برشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ بود.

شهدای گرانقدر مدافع حرم در راستای حراست از کیان اسلام و صیانت از مرز‌های ایران اسلامی، رخت شهادت بر تن کردند. شهید «سید فاضل موسوی امین» یکی از این شهداست. پیکر این شهید گرانقدر در ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ بعد از ۱۴۰ روز از شهادتش، به وطن بازگشت.

تولد و خانواده

شهید «سیدفاضل موسوی امین» در پنجمین روز از اردیبهشت ۱۳۶۴ در یکی از مناطق جنگ زده کشور به نام رامهرمز دیده به جهان گشود. چون فاضل در نیمه شعبان به دنیا آمده بود، در منزل او را سیدمهدی صدا می‌زدند. پدرش سید جلال موسوی امین، رزمنده دفاع مقدس و معلم عربی بود.

سید فاضل ۵ خواهر و برادر داشت و فرزند بزرگ خانواده بود. او دوره ابتدایی و راهنمایی را در هویزه گذراند. سپس همراه خانواده به اهواز رفتند و او در اهواز دیپلم گرفت. سپس وارد دانشکده افسری امام حسین (ع) شیراز شد. او ابتدا در نیروی زمینی و سپس در قسمت هوافضا مشغول به کـار شـد. موسوی امین جـزو نخستین گـروه‌هـای سنجش موشک و پهپاد در نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. او در اثر سختی کار و قرارگرفتن در معرض تشعشعات دچار مشکل قلبی شد. وی مدتی در تهران و شیراز مربی امور موشکی بود. موسوی امین در سال ۱۳۸۷ ازدواج کرد و دو فرزند به نام‌های فاطمه و محمد مهدی داشت.

ابوریحانه در سوریه

موسوی امین در سال ۱۳۹۵ در حالی که درگیر درمـان عـوارض اشتغال در واحد تست موشک بود با توجه به تخصصش تصمیم گرفت به سوریه اعزام شده و در برابر دشمن تکفیری بجنگد. کار اصلی او در سوریه هدایت پهپاد و رسیدگی به امور موشکی منطقه بـود.

او چند مرحله به سوریه اعــزام شـد. موسوی در سـال ۱۳۹۵ از ناحیه دست و پا مجروح شد، اما مجددا تصمیم گرفت به سور یه برگردد. خانواده موسوی امین مخالفت کردند. وی در مقابل موضع خانواده گفته بود: «به خاطر مظلومیتی که در آنجا هست باید برگردم. من نماز می‌خوانم و برای اهل بیت مجلس می‌گیرم، حالا که وقت عمل کردن به همه حرفهاست اگر بروم یعنی در کارهایم صادق بـوده‌ام، نه اینکه بمانم و فقط حرف بزنم و ادعا کنم. ما نمی‌توانیم ظلم و جنایت داعش را ببینیم و ساکت بنشینیم، یزیدیان زمان ما بدتر از یزید ملعون، نسلکشی و کودککشی میکنند.» او در سور یه نام جهادی ابوریحانه را برای خود برگزیده بود.

شهادت

سیدفاضل موسوی امین ۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ و در جریان بازگشت از منطقه درگیری نیرو‌های مقاومت با داعش در بوکمال سوریه در اثر واژگونی خودرو به شهادت رسید. در این منطقه تعدادی از نیرو‌های مقاومت در محاصره قرار گرفته بودند. موسوی امین با چند نفر دیگر به کمک آنها رفتند و کمک کردند تا آنها از محاصره خارج شوند، اما در مسیر بازگشت و با توجه به شرایط جنگی منطقه، خودروی حامل وی و یکی از همرزمانش دچار سانحه شد. نیرو‌های دیده‌بانی مقاومت از طریق پهپاد متوجه شدند که تکفیری‌ها دو جنازه را از ماشین خارج کرده و ماشین را آتش زدند. پیکر او به دست گروه‌های تکفیری افتاد.

سرانجام در روز ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ پیکر شهید سـیـدفـاضـل مــوســوی امین پـس از ۱۴۰ روز وارد کشور شد و در سی و یکمین روز از خردادماه، پس از تشییع توسط مردم، در قطعه شهدای مدافع حرم گلزار شهدای اهواز به خاک سپرده شد.