پخش زنده
امروز: -
وزیر آموزش و پرورش گفت: ضریب پوشش نوآموزان در دوره پیشدبستانی از ۴۵ به بیش از ۶۰ درصد افزایش مییابد و هدفگذاری شده تا در آینده تمام کودکان این سن تحت آموزش قرار گیرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علیرضا کاظمی صبح امروز در مراسم جشن غنچهها که با حضور علیرضا فخاری استاندار تهران و جمعی از مسئولان در شهرستان قدس برگزار شد، گفت: برگزاری این مراسم در یکی از مدارس استان حامل پیام مهمی است که نشان میدهد ، دوران کودکی ، مهمترین دوره در شکلگیری تعلیم و تربیت انسان است.
وی با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت آموزش در سنین پایه افزود: اگر قرار است تحولی در نظام تعلیم و تربیت کشور رقم بخورد، باید از این مقطع آغاز شود و در همین راستا چند اقدام اساسی در دستور کار قرار گرفته است.
کاظمی ادامه داد: ضریب پوشش نوآموزان در دوره پیشدبستانی تاکنون حدود ۴۵ تا ۴۶ درصد بوده و امیدواریم با حمایت دولت و مجلس این عدد ابتدا به بیش از ۶۰ درصد و در آینده نزدیک به ۱۰۰ درصد برسد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به لزوم اجباری شدن آموزش در دوره پیشدبستانی گفت: تحقق این هدف نیازمند تأمین زیرساختها و استفاده از ظرفیتهای موجود آموزش و پرورش است، اما برای توسعه کامل این دوره حمایت سایر دستگاهها ضروری است.
وی با تاکید بر اینکه توجه به دوره کودکی، زیربنای ارتقای کیفیت آموزش در کشور است، گفت: توسعه پوشش تحصیلی و بازنگری در محتوای پیشدبستانی، دو اولویت اصلی وزارت آموزش و پرورش در دوره جدید است.
وی بخش دیگری از برنامهها را مربوط به بهبود محتوای آموزشی و تربیتی دانست و افزود: متأسفانه آسیبهای متعددی از ناحیه محتوا وجود داردو تلاش داریم این بخش را تقویت کنیم تا کودک از همان ابتدا با مفاهیمی همچون انس با قرآن، احترام به قانون، نظم و رعایت حقوق دیگران آشنا شود.
کاظمی گفت: بخش مهمی از انرژی آموزش و پرورش امسال به توسعه و تقویت این دوره اختصاص یافته تا آیندهای با کیفیتتر برای نسل نو فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد فضایی شاد و مهارتمحور برای کودکان افزود:دوره کودکی، طلاییترین مرحله زندگی انسان است. استعدادها، رفتارها و نگرشها در همین دوران شکل میگیرد و اگر در این مرحله درست عمل کنیم، مسیر تربیت و آموزش در دورههای بعدی هموار خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان برنامه، از جمله سازمان تعلیم و تربیت کودک، اداره کل آموزشوپرورش شهرستانهای استان تهران و آموزشوپرورش شهر قدس، گفت:از همه مدیران، معلمان، هنرمندان، مجریان و قاریان قرآن که با تلاش صادقانه خود این فضای شاد و آموزنده را فراهم کردند، صمیمانه تشکر میکنم.