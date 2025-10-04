پخش زنده
واحد گلخانه تولید فلفل دلمهای شهرستان فرخشهر به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به موفقیتهای این گلخانه و بهرهبرداری از آن در چند ماه گذشته، گفت: این طرح علاوه بر اشتغالزایی، امیدی تازه برای جوانان شهرستان فرخشهر ایجاد کرده است تا به سمت کسبوکارهای نوین و زودبازده گرایش پیدا کنند.
جعفر مردانی افزود: در استان حدود ۱۱۶ هکتار گلخانه فعال وجود دارد که در شهرستانهای فرخشهر، خانمیرزا، لردگان و فلارد پراکندهاند و این ظرفیت باید بیش از پیش توسعه یابد.