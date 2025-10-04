به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار لنجان با اشاره به اینکه ۳۶ جانباز بالای ۷۰ درصد در لنجان وجود دارد گفت:هر آنچه امروز داریم مرهون خون‌های مطهر شهدا، ایثار و فداکاری جانبازان و خانواده هایشان است که در راه دین اسلام و انقلاب جان خود را فدا کردند.

علیرضا بصیری با بیان اینکه جانبازان انقلاب اسلامی شهدای زنده هستند و بسیاری از این عزیزان با داشتن جراحات فراوان از دوران دفاع مقدس به یاران شهیدشان پیوسته‌اند، افزود: تکریم و تجلیل از خانواده جانبازان امروز باید یک دغدغه برای همه ما باشد و حضور در کنار این بزرگواران همچون کلاس درسی است که مضامین عاشقی و از خودگذشتگی سرلوحه تدریس آن می‌شود.

وی گفت: هر قدم از پیشرفت خود را مدیون رشادت‌ها و جانبازی‌های این عزیزان هستیم و ایران اسلامی با مجاهدت‌های شهدا و جانبازان است که در طول تاریخ ماندگار شده است.

فرماندار لنجان افزود: همسران جانبازان با صبر و مقاومت در کنار همسرانشان، همواره کاری بزرگ و ایثاری ارزشمند دارند و این ایثار و فداکاری نیز کمتر از رشادت‌های این جانبازان نیست.