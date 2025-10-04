پخش زنده
روابط عمومی هلال احمر گلستان از پیدا شدن مفقودی در ارتفاعات روستای کفشگیری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ روابط عمومی هلال احمر گلستان اعلام کرد: روز گذشته گزارشی مبنی بر گمشدن یک فرد ۸۰ ساله در روستای کفشگیری گرگان اعلام شد.
با انجام عملیاتی از سوی نیروی انتظامی و هلال احمر استان و با اعزام سه گروه جستوجو به این منطقه و با تلاشهای شبانه روزی، این فرد پیدا شد و به آغوش خانواده بازگشت.
گفتنی است روز گذشته فرد دیگری در ارتفاعات درازنو مفقود شده است که عملیات جستوجو برای پیدا کردن وی ادامه دارد.