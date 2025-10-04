به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، در این مراسم ابتدا از ربات معاملهگر سپنتا با کاربرد مدیریت و بهینهسازی تریدینگ فلور، تحلیل الگوریتمی بازارهای مالی و طراحی سیستمهای هوش مصنوعی در کنترل ریسک، رونمایی شد. این ربات توسط یک واحد فناور و با مشارکت ۱۲ نفر ساخته شده است.
در گام بعدی از محصول دانشبنیانز «رسیل» به عنوان پرکننده ریشه دندان رونمایی شد. این ماده بر پایه رزین بوده و پرکاربردترین نوع سیلرپرکننده در درمانهای مربوط به قسمت ریشه دندان است. این ماده یکی از پرمصرفترین مواد مورد استفاده در مراکز درمان دندانپزشکی است که توسط شش نفر از یک واحد، فناور و با هزینهکرد بیش از یکمیلیارد تومان طراحی و تولید شده است.
همچنین در این مراسم از محصول نانوکلویید خاص معدنی با قابلیت جذب آب و قابلیت آهسته رهش رونمایی شد که توانایی جذب و نگهداری آب تا ۵۰ برابر وزن خود را دارد و ماده اولیه صنایع شوینده محسوب میشود.
این ماده به خاطر منشأ معدنی دوستدار محیط زیست است و به عنوان کود کاربرد کشاورزی دارد. این محصول با قابلیت آهسته رهش طبیعی قابلیت تزریق مواد مغذی یونیزه به خاک را دارد و قیمت تمامشده آن کمتر از کودهای آهسته رهش تجاری است.
در ادامه این مراسم از محصول کنسرسیوم میکروبی بیوهارمونی رونمایی شد که باعث میشود فاضلاب صنعتی تجزیه شده و بازچرخانی تسهیل شود. محصولی که توسط تیم سه نفره با ۷۰۰ میلیون تومان هزینه ساخته و تولید شده است.
در مرحله بعد نیز از محصول افت کش بیولوژی با فناوری ژیمناستیک نانو رونمایی شد و در گام بعدی هم از عملگر الکترومغناطیسی چرخشی با زاویه محدود ۴۵ درجه رونمایی شد که توانایی سفارشیسازی انواع موتورهای bldc مبتنی بر آهنربا، طراحی و ساخت انواع درایور و تستر مربوطه، ساخت و طراحی قطعات مکانیکی با دقت بالای و کلاس تلرانسی مدنظر و انجام آزمونهای کنترلی پیشرفته پیش از تحویلدهی، مهندسی معکوس و نمونهسازی را دارد.
در ادامه هم از پتوی سیمانی یا پارچه بتنی و همچنین محصول پد حرارتی رونمایی شد که پد حرارتی توسط یک دانشبنیان و توسط یک گروه ۱۰ نفر طراحی و تولید شده است.
در نهایت هم در این نمایشگاه از ترنسمیتر اختلاف فشار رونمایی شد. محصولی که ابزار اختلاف فشار میان دو نقطه را اندازهگیری میکند و آن را به سیگنال الکتریکی تبدیل میکند. کاربرد آن اندازه گیری نرخ جریان، کنترل سطح مخازن، تشخیص گرفتگی فیلارها، مانیتورینگ سیستمهای تهویه و جریان هوا است.
این محصولات حاصل تلاش شرکتهای فناور و دانشبنیان استان قزوین است که در حوزههای مختلف صنعتی، پزشکی، الکترونیک و کشاورزی توسعه یافتهاند.
هدف از اجرای این طرحها، حمایت از نوآوری، تجاریسازی فناوریهای بومی و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال در بخش دانشبنیان عنوان شده است.