مسابقات کونگ فو قهرمانی آذربایجانغربی انتخابی کشور، بهمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در میاندوآب برگزار شد.
این رقابتها در ردههای سنی نونهالان و نوجوانان و با حضور ۱۸۰ ورزشکار از شهرستانهای مختلف استان برگزار گردید.
تیمهایی از میاندوآب، ارومیه (الف و ب)، خوی، چهاربرج، باروق، بوکان، پیرانشهر و سردشت در این مسابقات شرکت کردند.
مکان برگزاری این رقابتها، سالن مرکز تحقیقات کشاورزی میاندوآب بود که میزبانی شایستهای از ورزشکاران به عمل آمد.
این رقابتها با شور و هیجان خاصی برگزار شد و سطح فنی بالایی از سوی شرکتکنندگان به نمایش گذاشته شد.
در پایان، تیم ارومیه الف توانست عنوان قهرمانی را از آن خود کند.
تیمهای ارومیه ب و خوی نیز بهترتیب مقامهای دوم و سوم را کسب کردند.
در پایان مسابقات، از تیمها و نفرات برتر با اهدای حکم قهرمانی و مدال تجلیل شد.
مسابقات انتخابی کونگ فو استان آذربایجانغربی، گامی مهم در جهت شناسایی استعدادهای برتر و آمادهسازی برای حضور در رقابتهای کشوری بود.
این رویداد ورزشی نشان داد میاندوآب ظرفیت بالایی در میزبانی و توسعه ورزشهای رزمی دارد.