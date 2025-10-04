مسابقات کونگ فو قهرمانی آذربایجان‌غربی انتخابی کشور، به‌مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در میاندوآب برگزار شد.

این رقابت‌ها در رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان و با حضور ۱۸۰ ورزشکار از شهرستان‌های مختلف استان برگزار گردید.

تیم‌هایی از میاندوآب، ارومیه (الف و ب)، خوی، چهاربرج، باروق، بوکان، پیرانشهر و سردشت در این مسابقات شرکت کردند.

مکان برگزاری این رقابت‌ها، سالن مرکز تحقیقات کشاورزی میاندوآب بود که میزبانی شایسته‌ای از ورزشکاران به عمل آمد.

این رقابت‌ها با شور و هیجان خاصی برگزار شد و سطح فنی بالایی از سوی شرکت‌کنندگان به نمایش گذاشته شد.

در پایان، تیم ارومیه الف توانست عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

تیم‌های ارومیه ب و خوی نیز به‌ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در پایان مسابقات، از تیم‌ها و نفرات برتر با اهدای حکم قهرمانی و مدال تجلیل شد.

مسابقات انتخابی کونگ فو استان آذربایجان‌غربی، گامی مهم در جهت شناسایی استعداد‌های برتر و آماده‌سازی برای حضور در رقابت‌های کشوری بود.

این رویداد ورزشی نشان داد میاندوآب ظرفیت بالایی در میزبانی و توسعه ورزش‌های رزمی دارد.