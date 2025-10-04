به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ تعداد ۸۸ هزار و ۸۳۵ واحد مسکونی در هزار و ۷۵۲ روستای دارای سکنه در سطح استان شناسایی شده که تاکنون تعداد ۵۴ هزار و ۹۴۲ واحد مسکونی با استفاده از تسهیلات مسکن روستایی مقاوم سازی شده و ۳۳ هزار و ۸۹۳ واحد بصورت نیمه بادوام و بی دوام است.

تنها افزود: متوسط مقاوم سازی روستایی در سطح روستا‌های خراسان جنوبی ۶۱.۸ درصد و میانگین مقاوم سازی کشوری حدود ۵۵ درصد است.

به گفته وی از محل سهمیه پارسال تعداد ۶ هزار و ۵۰ فقره تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله و نرخ کارمزد ۵ درصد به استان ابلاغ شده است.

تنها افزود: از این تعداد ۴ هزار و ۶۵۶ متقاضی معادل ۷۰ درصد سهمیه ابلاغی به بانک معرفی شدند مه ۲ هزار و یک متقاضی موفق به انعقاد قرارداد با بانک شدند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گفت: از این تعداد ۷۵۷ واحد اجرای فونداسیون و ۲۶۱ مورد اجرای اسکلت انجام شده است.

وی گفت: ۶۹ واحد نیز عملیات اجرایی آنها به اتمام رسیده و یا در مراحل پایانی است.