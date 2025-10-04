پخش زنده
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: وجود زباله در کنار جاذبههای طبیعی پارک ملی گلستان تجربه گردشگران را تلخ و زیبایی محیط را از بین میبرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجتالاسلام رضا براتیزاده در حاشیه پاکسازی عرصههای منابع طبیعی در پارک ملی گلستان که با حضور مسؤولان اجرایی، محیطبانان و فعالان محیط زیست برگزار شد، گفت: حفاظت و صیانت مؤثر از محیط زیست، منابع طبیعی و مواهب خدادادی تنها با مشارکت همگانی امکانپذیر است.
وی افزود: پاکسازی مستمر منابع طبیعی و اشاعه این فرهنگ در جامعه باید نهادینه و به یک باور عمومی تبدیل شود.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: انباشت زبالهها در کنار جاذبههای طبیعی مانند آبشارها، جنگلها و دشتها، چهره زیبای پارک ملی گلستان را از بین میبرد و تجربهای تلخ برای گردشگران ایجاد میکند.
حجتالاسلام براتیزاده تأکید کرد: هر شهروند و مسافر باید خود را نه فقط بازدیدکننده، بلکه حافظ پارک ملی و طبیعت بداند تا افراد دیگر نیز به جمعآوری و دفع صحیح زبالهها تشویق شوند.