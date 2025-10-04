صبح امروز بر اثر تصادف در مسیر کندروی بزرگراه آبشناسان تهران، یک راکب موتورسیکلت جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر از جمله یک دانش‌آموز دختر به شدت مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صبح امروز، برخورد یک دستگاه خودروی سواری با دو موتور سیکلت در مسیر کندروی بزرگراه آبشناسان تهران، قبل از تقاطع سردار جنگل شمال و زیر پل عابر پیاده، یک کشته و ۳ مجروح برجای گذاشت.

یکی از راکبان موتورسیکلت که از مصدومان این حادثه بود، بر اثر شدت جراحات در صحنه جان باخت. علاوه بر او، یک دانش‌آموز دختر نیز با آمبولانس به مراکز درمانی منتقل شد که به دلیل ضربه مغزی، وضعیتش وخیم گزارش شده است.

محل وقوع حادثه محل تردد و پیاده کردن دانش‌آموزان چند مدرسه است و فاقد هرگونه علائم هشداردهنده یا سرعت‌گیر است، امری که می‌تواند خطرات مشابه را افزایش دهد.