واحد‌های تولیدی در شهرستان بروجن چهارمحال و بختیاری کنترل و پایش شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بروجن گفت: با کنترل و پایش صنایع و واحد‌های تولیدی مانع هرگونه آلودگی هوا و پسماند‌های صنعتی می‌شوند.

علمدار سالخورده افزود: طی پایش‌های شبانه روزی این اداره از صنایع و معادن و واحد‌های تولیدی از کارخانجات تولید کاشی و سرامیک و تولید چیپس در شهرک صنعتی گندمان بازدید و سیستم‌های غبارگیر و تصفیه فاضلاب آنها مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته وی: کارشناسان پایش توضیحات لازم در خصوص نحوه کارکرد سیستم‌های خروجی هوا و نصب فیلتر‌های مناسب، عملکرد تصفیه فاضلاب را به صاحبان صنایع گوشزد کردند.