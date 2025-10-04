به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده با اشاره پایان موفقیت آمیز کشت تابستانه در ۲۱ هزار هکتار از اراضی دزفول، اظهار کرد: این محصولات شامل اقلام راهبردی از جمله ذرت، سویا، حبوبات، کنجد، سبزی و صیفی و دیگر کشت‌های مورد نیاز بازار بودند که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی منطقه دارند.

وی در خصوص اقدامات حمایتی افزود: در راستای پشتیبانی از کشاورزان، بیش از ۵ هزار تن کود ازته مورد نیاز برای کشت‌های تابستانه، جذب و به موقع بین کشاورزان توزیع شد تا شاهد عملکرد مطلوب و افزایش تولید در واحد سطح باشیم.