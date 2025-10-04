به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ نخستین اردوی تیم ملی هندبال جوانان اعزامی به مسابقات جهانی و دومین اردوی آماده‌سازی اعزامی به بازی‌های آسیایی در تهران آغاز شد و یک بازیکن خراسان شمالی در این اردو حضور دارد.

نخستین اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال جوانان پسر اعزامی به مسابقات جهانی زیر ۱۷ سال و همچنین دومین اردوی تیم ملی جوانان اعزامی به بازی‌های آسیایی در تهران در حال برگزار است.

در این اردو، امیرحسین بهرامی، هندبالیست استان خراسان شمالی از شهرستان گرمه نیز حضور دارد.