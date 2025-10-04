پخش زنده
امروز: -
به گفته مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت، صادرات ایران در نیمه نخست امسال به شماری از کشورهای منطقه از جمله ترکیه، قطر، عمان و بحرین افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس آمارها صادرات کشورمان به کشورهای حوزه غرب آسیا از جمله ترکیه، قطر، عمان و بحرین در شش ماهه نخست امسال شاهد افزایش ۸ تا ۹ درصدی بوده که نشاندهنده روند مثبت تجارت خارجی کشور در این منطقه است.
عبدالامیر ربیهاوی افزود: برای توسعه صادرات با کشورهای همسایه، چند برنامه اصلی را دنبال میکنیم که از مهمترین آنها برگزاری نمایشگاههای تخصصی در داخل کشور با حضور تجار کشورهای منطقه و همچنین راهاندازی پاویونهای دائمی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه است. این اقدامات موجب افزایش آشنایی فعالان اقتصادی منطقه با توانمندیهای تولیدکنندگان ایرانی و تسهیل روند تجارت میشود.
مدیرکل دفتر غرب آسیا همچنین به حمایت از زیرساختهای تجاری و حملونقل اشاره کرد و گفت: با همکاری وزارت راه و شهرسازی و کمیسیونهای مشترک اقتصادی با کشورهایی مانند عراق و ترکیه، تفاهمات خوبی برای توسعه زیرساختهای مرزی، بازارچهها و مناطق آزاد از جمله منطقه آزاد ماکو انجام شده است که نقش مهمی در گسترش تجارت دارد.
ربیهاوی با بیان اینکه حجم کل تجارت کشورهای غرب آسیا بیش از دو هزار و سی و هفت میلیارد دلار است، گفت: در حال حاضر سهم ایران از این رقم کمتر از یک درصد است، اما نقشهراه مشخصی برای افزایش این سهم داریم. هدفگذاری ما برای تجارت با ترکیه ۳۰ میلیارد دلار، با عراق ۲۰ میلیارد دلار و با عمان ۵ میلیارد دلار است.
وی در خصوص اقلام اصلی صادراتی ایران نیز توضیح داد: گاز و فرآوردههای پتروشیمی در صدر کالاهای صادراتی به ترکیه قرار دارد و پس از آن مصالح ساختمانی و مواد غذایی در رتبههای بعدی هستند. به امارات نیز عمدتاً مواد شیمیایی، پتروشیمی و فرآوردههای نفتی صادر میشود که بخش قابل توجهی از آنها به سایر کشورها صادرات مجدد (ریاکسپورت) میشود.
ربیهاوی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای تفاهمنامهها و رفع موانع صادراتی، اهداف تعیینشده در سال ۱۴۰۴ محقق شود و سهم ایران از بازار پرظرفیت غرب آسیا افزایش یابد.