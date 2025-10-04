پخش زنده
حضرت آیتالله خامنهای در پیامی درگذشت همسر علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای علی آقامحمدی دام توفیقٰه
درگذشت همسر گرامی و صبور جنابعالی را تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال رحمت و مغفرت برای ایشان و صبر و اجر برای جنابعالی و دیگر بازماندگان مسئلت میکنم.
مراسم ترحیم مرحومه فاطمه بهرامجی، همسر دکتر علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و خواهر شهید طلبه مجید بهرامجی، با حضور جمعی از شخصیتهای کشوری و خانوادههای معزز شهدا برگزار شد.
مراسم تشییع پیکر آن مرحومه روز پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ در حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) برگزار شد و مراسم ختم نیز در تهران و همدان با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان انجام گرفت.
خانم بهرامجی به عنوان بانویی انقلابی و مؤمنه شناخته میشد که در کنار ایفای نقش همسری، خواهر شهیدی بزرگوار نیز بود.