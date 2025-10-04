پخش زنده
سرپرست تعاون روستایی اهواز از تولید ۳ هزار و ۲۰۰ تن گندم بذری جهت توزیع میان کشاورزان با هدف کشت پائیزه پیش رو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرید سجیرات گفت: با توجه به اینکه یکی از وظایف مهم تعاون روستایی تامین نهادههای کشاورزی مورد نیاز کشاورزان در فصول مختلف سال است، از این رو جهت کشت راهبردی گندم در سه رقم آزادگان، اوج و مهرگان موفق به تولید ۳ هزار و ۲۰۰ تن گندم بذری شدهایم.
وی افزود: بذر فوق زیر نظر مرکز تحقیقات و تکثیر و تولید بذر استان در حال تولید و به مقاصد مختلف حمل و در حال توزیع است.