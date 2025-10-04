پخش زنده
امروز: -
استاندار خراسان جنوبی بر لزوم فرهنگ سازی جوانی جمعیت در استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در ستاد استانی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با بیان اینکه فرزندان برای نشاط و استحکام خانواده ها نقش بسزایی دارند گفت: همه باید برای فرهنگ سازی جوانی جمعیت تلاش کنند.
هاشمی با اشاره به اینکه بقای هر کشور و جامعه به جوانی جمعیت آن کشور بستگی دارد افزود: موضوع جوانی جمعیت در سال ۹۰ در سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی در خراسان شمالی مطرح شد و موضوعی بسیار مهم است.
وی با اشاره به اینکه یکی از ابزارهای قوی شدن جامعه، جوانی جمعیت و فرزندآوری است گفت: یکی از تهدیدات راهبردی جامعه پیری جمعیت است.
استاندار در خصوص واگذاری زمین در طرح جوانی جمعیت افزود:عدم اجرای به موقع این طرح موجب بی اعتمادی در جامعه می شود.
هاشمی گفت: فعالان فضای مجازی، سخنوران و سمن ها برای فرهنگ سازی جوانی جمعیت تلاش کنند.
وی با اشاره به اینکه طبق آمار مطرح شده شهرستان فردوس و چند شهرستان دیگر در شاخصهای ازدواج و فرزندآوری بحرانیتر از سایر شهرستانهای خراسان جنوبی هستند گفت: اقدامات ویژه ای باید برای جوانی جمعیت در این شهرستان ها در نظر گرفته شود.
استاندار با اشاره به افزایش منابع بانکی در سال جاری افزود:بانکها باید با جدیت برای اعطاس تسهیلات جوانی جمعیت تلاش کنند.
معاون املاک و حقوقی ادارهکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: در همه شهرهای استان تأمین زمین برای اجرای طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام شده و تنها در مرکز استان با کمبود زمین مواجه هستیم.
محسن زیبائیان افزود: برای رفع این موضوع ۴۰۰ قطعه زمین در روستای شکراب برای متقاضیان این طرح در نظر گرفته شده و برای سایر متقاضیان نیز تأمین زمین در روستاهای حاشیه شهر در دست پیگیری است.
وی با اشاره به پیگیری تأمین زمین در برخی شهرهای دیگر استان گفت: تأمین زمین در شهرهای باغستان فردوس و اسفدن زیرکوه در حال انجام است و در شهر طبس نیز در سایت ۱۵۰ هکتاری، ۵۰۰ قطعه زمین در مرحله آمادهسازی قرار دارد.
معاون املاک و حقوقی ادارهکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی افزود: در شهر بیرجند تاکنون برای ۴ هزار و ۶۳۴ نفر زمین واگذار شده و حدود ۵ هزار نفر دیگر در نوبت دریافت زمین هستند.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی نیز گفت: موضوع امکان پرداخت تسهیلات ازدواج از محل سایر منابع بانکی طبق دستور استاندار، در جلسه عادی شورای هماهنگی بانکها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
محمدعلی زرنگ افزود: بر اساس قانون، صد درصد منابع جذبشده باید به پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله تسهیلات ازدواج اختصاص یابد و شبکه بانکی مکلف است در این زمینه اقدام کند.
وی با اشاره به تأکید استاندار خراسان جنوبی در خصوص بررسی امکان پرداخت تسهیلات ازدواج از محل سایر منابع بانکی، افزود: این موضوع با هماهنگی انجامشده در دستور کار جلسه شورای هماهنگی بانکها قرار دارد تا راهکارهای اجرایی آن مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی گفت: در جلسه گذشته نیز مقرر شد بانکهایی که عملکرد ضعیفتری نسبت به میانگین شبکه بانکی استان در پرداخت تسهیلات ازدواج داشتهاند، نسبت به جبران عقبماندگیها و پیگیری ویژه اقدام کنند.
زرنگ افزود: بانکها موظفند در چارچوب منابع و تکالیف قانونی خود نسبت به پرداخت بهموقع تسهیلات ازدواج اقدام کنند و در صورت عدم تحقق سهمیه، از سایر منابع داخلی نیز راهکارهای لازم بررسی خواهد شد.
زنگویی مدیر کل بانوان و خانواده استانداری نیز گفت: از فرمانداران انتظار است که ستادهای جمعیت در شهرستانها مرتب برگزار شود تا بتوانیم از کمک اساتید و جامعه شناسان در این زمینه استفاده کنیم.
فرماندار فردوس نیز که به صورت و بیناری در این جلسه حضور داشت گفت: بررسیهای انجامشده نشان میدهد شهرستان فردوس در برخی شاخصهای جمعیتی از جمله سن ازدواج، فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول و نیز فاصله بین فرزندان، وضعیت بحرانیتری نسبت به سایر شهرستانهای خراسان جنوبی دارد.
مهدی اسطیری افزود: در این شهرستان، تأخیر در ازدواج و فاصله طولانی بین ازدواج تا تولد فرزند اول و دوم از جمله چالشهای اصلی است که ریشه آن بیشتر در مشکلات اقتصادی و ضعف دسترسی به خدمات مشاورهای و حمایتی است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در شهرستان گفت: با همکاری دستگاههای اجرایی، جامعه ورزشی و سازمانهای مردمنهاد، طرحهایی برای ارائه مشاوره رایگان در حوزه خانواده و مهارت ارتباط با فرزندان در حال اجراست و امیدواریم بتوانیم بخشی از این آسیبها را کاهش دهیم.
فرماندار فردوس افزود: یکی از برنامههای مهم در دستور کار، راهاندازی دفاتر مشاوره خانوادگی با حمایت دانشگاه و نهادهای فرهنگی است تا بتوانیم خدمات روانشناختی و آموزشی را برای خانوادهها بهویژه زوجهای جوان در دسترستر کنیم.
وی از انجام پیمایش آماری در سطح شهرستان نیز خبر داد و گفت: پیمایشهای انجامشده نتایج بسیار ارزشمندی در اختیار ما قرار داده که با شاخصهای استانی نیز همخوانی دارد؛ از سایر فرمانداران هم انتظار میرود مطالعات مشابهی را در شهرستانهای خود انجام دهند تا بتوانیم سیاستهای جمعیتی را دقیقتر اجرا کنیم.
استیری افزود: تحلیل دادههای جمعیتی و تمرکز بر مشکلات محلی، میتواند به ما کمک کند تا با برنامهریزی هدفمند، از کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری در استان جلوگیری کنیم.