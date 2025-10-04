پخش زنده
سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز گفت: سامانه فواد ۱۲۸ با هدف رسیدگی آنی به شکایات و نارضایتیهای مردمی راهاندازی شد تا فرآیند پاسخگویی در مجموعه میراث فرهنگی با سرعت و شفافیت بیشتری انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز گفت: حدود ۸۰ درصد شکایات و تماسهای مردمی مربوط به نحوه، کیفیت و شکل ارائه خدمت است و تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد از موارد به مدارک یا اسناد خاص نیاز دارد. به همین دلیل، با ساماندهی فواد ۱۲۸ تلاش کردهایم تا بخش عمده این نارضایتیها که اغلب ساده اما تکرارشونده هستند، در زمان کوتاه برطرف شوند.
نادر زینالی با اشاره به محورهای اصلی فعالیت سامانه فواد ۱۲۸ تصریح کرد: این سامانه بر هفت محور اساسی تمرکز دارد. محور نخست، اطلاعرسانی مناسب درباره قوانین، مقررات و مراحل ارائه خدمت است تا شهروندان بدانند دقیقاً چه مراحلی پیشِرو دارند و از سردرگمی اداری نجات یابند. محور دوم، اطلاعرسانی شفاف و بهموقع تصمیمات مرتبط با ارائه خدمت است تا هیچ شهروندی در بیخبری قرار نگیرد.
وی با بیان اینکه محور سوم، آمادگی کامل تجهیزات، سامانههای اداری و ابزارهای ارتباطی مرتبط با ارائه خدمت است تا هیچ اختلال فنی مانع خدمترسانی نشود، گفت: با وجود پیشرفت سامانه فواد ۱۲۸، هنوز در برخی شهرستانها زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری لازم برای بهرهبرداری کامل از سامانه فراهم نشده است. با این حال، میراث فرهنگی البرز با همکاری وزارت میراث فرهنگی برنامهای مدون و مرحلهای برای ایجاد و توسعه این زیرساختها در دستور کار دارد تا تمامی شهروندان در سراسر استان بتوانند به صورت یکسان و بدون محدودیت از خدمات سامانه بهرهمند شوند. این اقدام شامل تجهیز دفاتر اداری، ایجاد بسترهای ارتباطی پایدار و آموزش کارکنان در سطح شهرستانها است تا فرآیند پاسخگویی سریع و شفاف به شکایات مردم تسهیل شده و کیفیت خدمات در سطح استان به صورت هماهنگ و یکپارچه ارتقا یابد.
او گفت: محور چهارم، ایجاد شرایط مبتنی بر احترام، عدالت و رعایت کرامت انسانی در برخورد با مراجعان است که از مهمترین اصول در مجموعه میراث فرهنگی البرز است. پنجمین محور، رعایت زمان قانونی شروع و پایان ارائه خدمت است و ششمین محور، استمرار در ارائه خدمات بدون موکول کردن آن به زمانهای آتی یا توجیهات غیرقانونی است. محور هفتم نیز جلوگیری از وابستگی ارائه خدمت به حضور مدیر یا کارمند خاص است تا فرآیندها بهصورت سیستمی و سازمانی انجام شود، نه فردمحور.
زینالی تأکید کرد: با راهاندازی سامانه فواد ۱۲۸، شهروندان میتوانند از طریق تماس تلفنی و بدون مراجعه حضوری، مشکلات و درخواستهای خود را مطرح کنند و از روند رسیدگی مطلع شوند. این سامانه در واقع پل ارتباطی میان مردم و مدیران دستگاه است تا بازخوردها به صورت مستقیم و بیواسطه دریافت شود.