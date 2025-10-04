یادواره ۳۵ شهید دهستان زردین، به یاد شهدای دوران دفاع مقدس، شهید گمنام و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، یادواره ۳۵ شهید دهستان زردین با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و قشر‌های مختلف مردم برگزار شد.

سرهنگ محمودیان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان تفت، در این مراسم گفت: هدف از برگزاری این یادواره، زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و انتقال پیام آنان به نسل جوان است.

وی افزود: پیام اصلی شهدا، دشمن‌شناسی، مقاومت و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی است و باید تلاش کنیم تا جوانان امروز در مسیر شهدا و انقلاب گام بردارند.

وی یادآور شد: این مراسم به یاد شهدای دوران دفاع مقدس، شهید گمنام و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار شد.

حسین زارع دهیار زردین، نیز در حاشیه این مراسم اظهار کرد: برگزاری این یادواره، کمترین خدمت به شهدا و خانواده‌های معزز آنان است و بر خود می‌بالیم که چنین مراسمی با شکوه و همدلی در زردین برگزار شد.

زارع در پایان از دست‌اندرکاران و شرکت‌کنندگان این مراسم معنوی قدردانی کرد.