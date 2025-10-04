پخش زنده
سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل طی پیامی روز نیروی انتظامی و آغاز هفته ناجا را به همه سبزپوشان خدوم نیروی انتظامی خصوصا فرمانده و کارکنان انتظامی استان اردبیل تبریک و تهنیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل بیانیه سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل به مناسبت هفته فراجا
بسمه تعالی
«نیروی انتظامی یکی از ستونهای استوار امنیت در کشور است. این نقش ارزشمند، در سالهای اخیر برجستگی بیشتری یافته است.»
«امام خامنهای مدظله العالی»
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نهادی برخاسته از متن انقلاب و مردمی است که در طول عمر پر برکت نظام جمهوری اسلامی همواره در صف مقدم دفاع از امنیت، آرامش و آسایش جامعه قرار داشته و با تقدیم شهیدان والامقام، وفاداری خویش به آرمانهای بلند امام راحل عظیمالشأن (ره) و منویات فرمانده معظم کل قوا (مدظلهالعالی) را به اثبات رسانده است.
هفته فراجا فرصت مغتنمی است تا از زحمات و مجاهدتهای خستگیناپذیر سبزپوشان غیور و دلاور عرصه نظم و امنیت قدردانی شود؛ پاسدارانی که با ایثار، شجاعت و روحیه جهادی، همواره حافظ ارزشهای اسلامی، امنیت اجتماعی و آرامش مردم شریف ایران اسلامی بودهاند.
سپاه حضرت عباس(ع)استان اردبیل با گرامیداشت هفته فراجا، ضمن پاسداشت یاد و خاطره شهدای والامقام فراجا و تجلیل از خدمات ارزشمند فرماندهان، کارکنان و خانوادههای محترم این نهاد خدوم، بار دیگر بر همافزایی و همکاریهای مشترک با فراجا در مسیر تحقق امنیت پایدار، حراست از آرمانهای انقلاب اسلامی و خدمترسانی به مردم عزیز و ولایتمدار استان اردبیل تأکید مینماید.
از خداوند متعال توفیق و سربلندی بیش از پیش برای فرماندهان و کارکنان خدوم و سرافرازی این عزیزان را تحت زعامت امام خامنهای(مدظلهالعالی) را مسألت داریم.
سپاه حضرت عباس علیهالسلام استان اردبیل