معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: برای تعمیق آموزش‌های مرتبط با نجوم در مدارس آمادگی کامل داریم و در این باره، تفاهم‌نامه‌ای با سازمان فضایی منعقد خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سید مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در مراسم گرامیداشت هفته جهانی فضا افزود : ۶۹۴ پژوهش سرای دانش آموزی داریم که علوم نجوم و فضا را به زبان ساده آموزش می دهد و ۱۵۰۰ انجمن علمی پژوهشی نجوم و فناوری های فضا، جریان سازی این مطالب را در مدارس بر عهده دارند .

وی گفت : نوجوان ما آسمان را به عنوان فرصت باید بدانند نه رویا و موفقیت های جهانی جوانان ما در عرصه نجوم و المپیادها نشان دهنده همین توجه به فرصت هاست .

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه آمادگی جدی داریم در حوزه فضا بیش از این ورود کنیم گفت: ظرفیت نوجوانان و جوانان و خلاقیت در بخش فضا بسیار زیاد است .

وی افزود : البته در حوزه های هوش مصنوعی و صنایع فضایی در پژوهش سراهای ما اقدامات خوبی صورت می گیرد .