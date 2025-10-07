پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز سه شنبه پانزدهم مهر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام میشود:
شاهرود:
- حدفاصل خیابان مهستان ۱۰ الی خیابان گلدیس ۱۰ از ساعت ۱۰:۰۰ صبح الی ۱۴:۰۰ بعداز ظهر
آرادان:
- خیابان شهید رجایی حدفاصل میدان ماشین خانه الی چهارراه شهرداری از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر