به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام می‌شود:

شاهرود:

- حدفاصل خیابان مهستان ۱۰ الی خیابان گلدیس ۱۰ از ساعت ۱۰:۰۰ صبح الی ۱۴:۰۰ بعداز ظهر

آرادان:

- خیابان شهید رجایی حدفاصل میدان ماشین خانه الی چهارراه شهرداری از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر