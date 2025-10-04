معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صمت از ایجاد زیرساخت نسل پنجم شبکه ارتباطی و آزمایشگاه مرجع هوش مصنوعی صنعت و معدن کشور خبر داد.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صمت، آقای سعید شجاعی در نشست مشترک با مسئولان همراه اول و شرکت سرمایه‌گذار، تفاهم‌نامه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌های شبکه ارتباطی نسل پنجم و توسعه کاربرد‌های هوش مصنوعی در ارتقای بهره‌وری بخش صنعت و معدن امضا کرد.

شجاعی با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی و تحول دیجیتال در صنایع، گفت: افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی یکی از اهداف اصلی برنامه هفتم توسعه است. وزارت صمت نیز از نقش‌آفرینی انجمن تحول دیجیتال و همکاری آن با بازیگران اکوسیستم فناوری کشور برای تحقق این اهداف حمایت می‌کند.

وی افزود: با استفاده از ظرفیت صندوق‌های وابسته به وزارت صمت، زمینه حمایت مالی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های فناورانه و طرح‌های هوشمندسازی صنایع و معادن فراهم خواهد شد. همچنین ایجاد آزمایشگاه مرجع می‌تواند مسیر بومی‌سازی محصولات راهبردی در حوزه تحول دیجیتال را هموار کند.

آزمایشگاه مرجع؛ بستر توسعه فناوری داخلی و ارزیابی محصولات وارداتی

سیدمجتبی میر‌جعفری، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تحول دیجیتال و هوش مصنوعی صنعت و معدن نیز در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه، گفت: نخستین گام همکاری ما، ایجاد آزمایشگاه مرجع شبکه ارتباطی نسل پنجم با همکاری همراه اول است تا کاربرد‌های مبتنی بر این فناوری توسعه یابد.

وی افزود: این آزمایشگاه علاوه بر فعال‌سازی اکوسیستم فناوری داخلی و تسهیل مسیر تجاری‌سازی محصولات، امکان ارزیابی و تأیید محصولات وارداتی را نیز فراهم می‌کند.

میرجعفری همچنین از برنامه مشترک برای ایجاد آزمایشگاه هوش مصنوعی ویژه صنعت و معدن خبر داد و گفت: این همکاری زمینه سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر در طرح‌ها و تیم‌های توانمند و تسهیل ورود محصولات به بازار را فراهم می‌سازد.

این تفاهم‌نامه به‌ عنوان گامی مهم در جهت هم‌افزایی میان بخش خصوصی، اپراتور‌های تلفن همراه، نهاد‌های سرمایه‌گذاری و دستگاه‌های حاکمیتی، نقشی کلیدی در شتاب‌بخشی به دیجیتالی‌شدن صنایع ایران ایفا خواهد کرد.