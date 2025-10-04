به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: اگرچه میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۹۶ نشانگر هوای «سالم» است، اما شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته با عدد ۱۰۷ گویای ناسالم بودن هوا برای افراد حساس است.

سعید محمودی با بیان این که کیفیت هوای ۱۴ منطقه مشهد در شرایط «ناسالم» قرار دارد، ادامه داد: شاخص کیفیت هوا در سایر ۹ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش «سالم» است.

محمودی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌ های خودمراقبتی گفت: بهتر است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و آمد‌های غیر ضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا و نیز بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح کلانشهر مشهد خودداری کنند.

وی افزود: آلودگی امروز کلانشهر مشهد را آلودگی گرد و غباری ناشی از فعالیت کانون‌ های داخلی و خارجی اعلام کرد.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌ شود.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌ کنند که باعث تشدید آلودگی هوا می‌ شود.