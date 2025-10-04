نخبگان، کلید حل ناترازیهای انرژی و آب
استاندار قزوین، نخبگان و شرکتهای دانشبنیان را بهترین راهکار برای رفع چالشهای اساسی استان نظیر ناترازی انرژی و کمبود آب کشاورزی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، محمد نوذری، استاندار قزوین، در جریان دیدار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور، با نخبگان استان، ظرفیتهای چشمگیر استان در حوزههای اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری را فرصتی مناسب برای جذب سرمایهگذاری در منطقه برشمرد.
وی با اشاره به وجود ۱۷۴ شرکت دانشبنیان در استان، یادآور شد که تنها ۴ شرکت از این تعداد در حوزه کشاورزی فعال هستند که نیازمند توجه ویژه است.
استاندار، دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و نخبگان را مهمترین ظرفیت برای حل مشکلات ساختاری استان دانست و به چالش جدی کمبود آب کشاورزی که منجر به کاهش بهرهوری شده، اشاره کرد.
نوذری شکلگیری دانشگاههای نسل ۳ و ۴ را بهترین راهکار برای استفاده از ظرفیتهای علمی عظیم استان عنوان کرد و پیوند عمیق بین صنعت و دانشگاه را یکی از راهکارهای مناسب برای خروج از شرایط فعلی دانست.
وی تأکید کرد که یکی از رویکردهای اصلی دولت چهاردهم، تقویت پیوند بین دانشگاه با کشاورزی و صنعت است.
استاندار خواستار توجه ویژه به طرحهای مهم و زیرساختی استان شد و به مواردی نظیر طرح چشمه نور، پردیس علم و فناوری آبیک، مرکز نوآوری علوم دارویی در شهرستان البرز و همچنین ظرفیتهای دارویی منطقه الموت اشاره کرد.
فاطمه محمد بیگی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم گفت: قانون جهش تولید دانش بنیان در مجلس تصویب شد و مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفت.
وی افزود: این طرح در راستای حمایت از طرحهای دانش بنیان تصویب شد.
سالار ولایتمدار دیگر نماینده مردم قزوین البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم گفت: تحریم در هر زمینهای درد است، اما در زمینه علمی و نخبگان فرصت است.
وی با اشاره به مافیای علمی گفت: این مافیا با نقاب نخبه وارد عرصه شده اند و ایده ها و طرح های نخبگان اصلی را به نام خود ثبت کرده اند.
روح الله عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی هم گفت: تاکید مقام معظم رهبری بر تولید علم دستاوردهای ارزشمندی را در این عرصه برای کشور در پی داشته است.