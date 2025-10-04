به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت : از اواخر روز دوشنبه تا اواسط روز پنجشنبه (بویژه چهارشنبه) جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی و احتمال وقوع پدیده مه یا مه رقیق در مناطق ساحلی و جنوبی استان خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود : تا فردا روند افزایش ۱ تا ۲ درجه‌ای دما در سطح استان وجود دارد. شمال خلیج فارس تا اواسط وقت فردا در برخی ساعات نیمه مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۴۲.۱ و ایذه با دمای ۱۵.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۱.۱ و کمینه دمای ۲۱.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.