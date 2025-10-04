آتشی که از عصر دیروز به جان مراتع ارتفاعات کوه بمو شیراز افتاده بود، صبح امروز به طور کامل مهار شد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،گفت: از عصر دیروز تپه آزمایش پشت پلیس راه شیراز اصفهان به علت آتش زدن لاستیک دچار آتش سوزی شده و دامنه آتش به سمت بولوار شهید وفایی در ارتفاعات بمو شیراز کشیده شده بود.

هادی عیدی پور ادامه داد: به محض اطلاع از این آتش سوزی، تیم‌های عملیاتی آتش نشانی به محل اعزام شدند و آتش پس از ساعت‌ها تلاش آتش نشانان، صبح امروز، مهار شد.