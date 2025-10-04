امام جمعه موقت اراک در خطبههای نمازجمعه اراک گفت: ماموریتهای نیروی انتظامی بسیار زیاد است و با امکانات موجود تناسب ندارد و کار برای آنها سخت شده و انتظار میرود مردم مشارکت خوبی داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجتالاسلام قاسم عبداللهی گفت: در جنگ ۱۲ روزه رژیم کودککش صهیونیستی یکی از مراکز مورد هدف دشمن، نیروی انتظامی بود زیرا نیروی انتظامی پشتوانه دولت و کشور است و در زیر پرچم ولایت به مردم خدمت میکند.
او گفت: کارکنان نیروی انتظامی باید جایگاه خود را به خوبی بدانند و از هیچ تلاشی برای خدمت به مردم دریغ نکنند زیرا آنها سرباز ولایت هستند و برخورد خوب آنها زینت انقلاب و پشتوانه رهبر معظم انقلاب است.
امام جمعه موقت اراک با اشاره به اینکه مهمترین کار نیروی انتظامی برقراری امنیت در جامعه است، گفت: مردم و همه دستگاهها و نهادهای انقلابی باید با نیروی انتظامی همکاری موثر داشته باشند زیرا در غیراینصورت ماموریتهای نیروی انتظامی به خوبی انجام نمیشود.
حجتالاسلام عبداللهی با اشاره به موضوع سبک زندگی خانواده ها گفت: همه به دنبال سبک زندگی مطلوب برای رسیدن به آرامش و آسایش هستند اما برخی بدون توجه به قوه عقل به دنبال منافع مادی و برخی خداپرست و به دنبال رضایت خدا هستند.
او افزود: دشمن با تحریف آیات قرآن در موضوعات مختلف به دنبال تخریب افکار عمومی در جامعه است درحالیکه قرآن کریم اصول اساسی اسلام را مطرح کرده و رسیدن به زندگی مطلوب پیروی از دستورات قرآن کریم و پیامبر اسلام(ص) است.
امام جمعه موقت اراک با اشاره به سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: این بانوی بزرگوار با اینکه زندگی کوتاهی داشتند اما از هر نظر در زمینه علم و دانش، حجب و حیا و سایر موارد الگوی کامل برای زنان عالم است.