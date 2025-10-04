به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اختصاصی مسابقات، این دوره از رقابت‌ها در سالن فورده هوست برگزار می‌شود و وزنه برداران روسیه و بلاروس به علت بحران اوکراین از حضور با پرچم کشور خود محروم شدند.

نتایج مسابقات به این شرح است:

مردان:

۶۰ کیلوگرم: (ایران شرکت کننده نداشت.)

۱- وانگ هائو از چین ۱۳۸ کیلوگرم در یک ضرب / ۱۶۴ کیلوگرم در دو ضرب و مجموع ۳۰۲ کیلوگرم

۲- تیراپونگ سیلاچای از تایلند ۱۲۹ / ۱۷۰ / ۲۹۹ کیلوگرم

۳- پانگ اون چول از کره شمالی ۱۲۷ / ۱۶۸ / ۲۹۵ کیلوگرم

در حرکت یک ضرب این دسته پس از وانگ هائو، یوآن هائو از چین با ۱۳۲ کیلوگرم ضمن شکستن رکورد جوانان جهان دوم شد و سیلاچای در رده سوم قرار گرفت. در حرکت دو ضرب سیلاچای و وانگ اول و دوم و هائو سوم شدند.

در این دوره تیم ایران با هدایت بهداد سلیمی و حضور عبدالله بیرانوند در دسته ۷۹ کیلوگرم، امیرمحمد رحمتی و ایلیا صالحی پور در ۸۸ کیلوگرم، علی عالی پور و علیرضا معینی در ۹۴ کیلوگرم، علیرضا نصیری، مهدی کرمی و ابوالفضل زارع در دسته ۱۱۰ کیلوگرم و علی داودی و آیت شریفی در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم حضور یافته است.



زنان: ایران شرکت کننده ندارد.

۴۸ کیلوگرم:

۱- ری سونگ گوم از کره شمالی ۹۱ کیلوگرم در یک ضرب / ۱۲۲ کیلوگرم دو ضرب و مجموع ۲۱۳ کیلوگرم (رکورد جدید دو ضرب و مجموع جهان)

۲- میرابای چانو از هند ۸۴ / ۱۱۵ / ۱۹۹ کیلوگرم

۳-تانیاتون سوکچاروئن از تایلند ۸۸ / ۱۱۰ / ۱۹۸ کیلوگرم

در حرکت یک ضرب پس از ری سونگ، سوکچاروئن دوم و چانو سوم شدند. در دو ضرب ری سونگ و چانو اول و دوم و لی شومیائو از چین با ۱۱۱ کیلوگرم سوم شدند.

۵۳ کیلوگرم:

۱- کانگ هیون گیونگ از کره شمالی ۹۳ کیلوگرم در یک ضرب / ۱۲۱ کیلوگرم دو ضرب و مجموع ۲۱۴ کیلوگرم

۲- میهائلا کامبی از رومانی ۹۴ / ۱۱۴ / ۲۰۸ کیلوگرم

۳- سرودچانا خامبائو از تایلند ۹۰ / ۱۱۰ / ۲۰۰ کیلوگرم

در حرکت یک ضرب این دسه کامبی با شکستن رکورد اروپا قهرمان شد و کانگ هیون دوم و جانسل اوزکان از ترکیه با ۹۳ کیلوگرم سوم شدند. در حرکت دو ضرب پس از کانگ هیون و کامبی، چن گوآن لینگ از تایوان با ۱۱۳ کیلوگرم سوم شدند.

رده بندی مدالی (مجموع مردان و زنان):

۱- کره شمالی ۵ طلا، ۲ نقره، ۱ برنز

۲- چین ۲ طلا، ۱ نقره، ۲ برنز

۳- تایلند ۱ طلا، ۲ نقره، ۳ برنز

تاکنون ۵ کشور مدال گرفته‌اند.



در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ در بخش مردان تیم‌های چین، ایران (یک طلا ۳ نقره و ۶ برنز) و کره شمالی اول تا سوم شدند و در بخش زنان تیم‌های کره شمالی، چین و کلمبیا در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند و تیم ایران چهل و نهم شد.



در تاریخ وزنه برداری قهرمانی جهان و در رده بندی مدالی مجموع مردان (بدون احتساب این دوره)، روسیه با احتساب مدال‌های شوروی سابق با ۱۷۲ مدال طلا، ۱۱۶ نقره و ۵۴ برنز همچنان در صدر است. تیم‌های بلغارستان با ۷۵ طلا، ۶۲ نقره و ۴۳ برنز در رده دوم و چین با ۵۲ طلا، ۴۵ نقره و ۳۱ برنز در رده سوم قرار دارند. تیم ایران نیز با ۲۵ طلا ۱۵ نقره و ۲۸ برنز در رده ششم قرار گرفت.

در رده بندی انفرادی واسیلی آلکسیف اسطوره فقید وزنه برداری شوروی سابق، با ۸ طلا رکورددار است و یوریک واردانیان ستاره فقید وزنه برداری شوروی سابق و نعیم سلیمانوف (سلیمان اوغلو) ستاره فقید بلغارستان، ترکیه با ۷ طلا و یک نقره دوم مشترک هستند. لاشا تالاخادزه از گرجستان با ۷ مدال طلا در رده چهارم قرار دارد.

از ایران محمد نصیری با ۵ طلا، یک نقره و ۳ برنز رده پانزدهم را در اختیار دارد و حسین رضازاده با ۵ طلا بیست و چهارم است.

در رده بندی مدالی مجموع زنان، تیم چین با ۱۴۵ طلا، ۵۰ نقره و ۱۵ برنز در صدر است و روسیه با احتساب نتایج شوروی سابق با ۱۸ طلا ۲۲ نقره و ۱۴ برنز دوم و تایوان (چین تایپه) با ۱۷ طلا ۲۰ نقره و ۲۲ برنز سوم هستند. بانوان ایران تاکنون در رقابت‌های قهرمانی جهان مدال کسب نکرده‌اند.

در رده بندی انفرادی زنان تاتیانا کاشیرینا از روسیه با ۵ طلا و ۳ نقره رکورد دار است و کو سینگ، چون از تایوان با ۵ طلا، یک نقره و یک برنز دوم و دنگ وی از چین با ۵ طلا سوم هستند.

تیم ایران در بخش مردان در سال ۲۰۱۷ در آناهایم آمریکا برای نخستین بار قهرمان جهان شد.

دوره آتی این رقابت‌ها در سال ۲۰۲۶ در نینگبو چین برگزار خواهد شد.