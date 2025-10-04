پخش زنده
امروز: -
دور رفت مسابقات لیگ وزنهبرداری استان یزد با حضور ۴۱ ورزشکار در سالن وزنهبرداری شهید نصیری یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنابر اعلام روابط عمومی هیئت وزنه برداری استان یزد، دور رفت مسابقات لیگ وزنهبرداری استان یزد با حضور ۴۱ ورزشکار از ۹ تیم طی روزهای ۱۰ و ۱۱ مهر در سالن وزنهبرداری شهید نصیری یزد برگزار شد.
در پایان این رقابتها، در بخش آقایان، تیمهای شویلی میبد (الف)، هیرو (الف)، هیرو (ب)، شهید نصیری یزد، شویلی میبد (ب) و رادفیت میبد به ترتیب در جایگاههای اول تا ششم قرار گرفتند.
در بخش بانوان نیز تیمهای نهایت، هیرو و شهید پاکنژاد موفق شدند رتبههای اول تا سوم را از آن خود کنند.
گفتنی است دور برگشت این رقابتها در بهمنماه سال جاری برگزار خواهد شد.