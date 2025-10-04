مسابقات پرورش اندام قهرمانی کشورمان، انتخابی تیم ملی، گرامیداشت شهدای اقتدار و ایران همیشه قهرمان، با معرفی برترین‌ها به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات پرورش اندام قهرمانی کشور (انتخابی تیم ملی رده سنی بزرگسالان) گرامیداشت شهدای اقتدار ایران قهرمان، برای اعزام به مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ عربستان، ۹ تا ۱۱ مهر به میزبانی استان البرز برگزار شد.

در روز سوم و پایانی این رقابت‌ها نتایج زیر در رشته‌های مختلف به دست آمد:

بادی کلاسیک ۱۶۸؛ ۱-فردین پیغامی گنجی، ۲-جمال محمدی چراتی، ۳-امیرحسین جمس

بادی کلاسیک ۱۷۱؛ ۱-محمد قربانعلی زاده، ۲-حسین حقیقت، ۳-حامد قائدی

بادی کلاسیک ۱۷۵؛ ۱-محمد خسروی مقدم، ۲-داریوش صادقی حسنوند، ۳-بهزاد عدالت

بادی کلاسیک ۱۸۰؛ ۱-فرشاد عبادی، ۲-علی وکیلی، ۳-محمدرضا امیری

بادی کلاسیک ۱۸۰+؛ ۱-غدیر اسداله زاده، ۲-امین فتاحی، ۳-بهزاد ورمقانی

بادی کلاسیک ۱۷۰-؛ ۱-پوریا دانا، ۲-مسعود جمس، ۳-میثم شفیع زاده

بادی کلاسیک ۱۷۸-؛ ۱-حسین چهره پرداز، ۲-حمید سپه وند، ۳-بابک بابایی پور

بادی کلاسیک ۱۷۸+؛ ۱-حامد فتح الهی، ۲-سید حسین حسینی، ۳-پوریا کریمی یگانه

تیمی بادی کلاسیک؛ ۱-تهران با ۶۵ امتیاز، ۲-البرز با ۴۶ امتیاز، ۳-مازندران با ۴۴ امتیاز

بادی بیلدینگ ۷۵؛ ۱-فرامرز عزیزی، ۲-علی اصغر محمدپور، ۳-افشین کهن سرباز

بادی بیلدینگ ۷۰؛ ۱-عادل منوچهری، ۲-ابوالفضل بهزادی، ۳-احمدرضا شجاعی

بادی بیلدینگ ۶۵؛ ۱-عباس بخت نما، ۲-فردین بهرامی، ۳-محمدامین مزرعه

بادی بیلدینگ ۸۰؛ ۱-محمد سنائی، ۲-عباس فساهی، ۳-مرتضی آریایی نژاد

بادی بیلدینگ ۸۵؛ ۱-شهریار شول، ۲-مهدی ولی زاده، ۳-علی کشاورز امامی

بادی بیلدینگ ۹۰؛ ۱-مهدی خبازیان، ۲-پیمان نعمتی، ۳-رضا دهقانی

بادی بیلدینگ ۱۰۰؛ ۱-علیرضا هلالی، ۲-امیرحسین محمدی، ۳-احمد ذکوی

بادی بیلدینگ ۹۵؛ ۱-بهروز سلیمانی، ۲-سید حسین حجتی، ۳-حمید احمدی

بادی بیلدینگ ۱۰۰+؛ ۱-جواد فخری، ۲-توفیق شاهکو محلی، ۳-مجید قره جلو

تیمی بادی بیلدینگ؛ ۱-تهران با ۱۰۷ امتیاز، ۲-مازندران با ۷۱ امتیاز، ۳-البرز با ۶۵ امتیاز

نتیجه تیمی کل؛ ۱-تهران با ۴۹۵ امتیاز، ۲-البرز با ۳۶۹ امتیاز، ۳-مازندران با ۳۵۳ امتیاز