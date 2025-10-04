پخش زنده
امروز: -
مسابقات پرورش اندام قهرمانی کشورمان، انتخابی تیم ملی، گرامیداشت شهدای اقتدار و ایران همیشه قهرمان، با معرفی برترینها به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات پرورش اندام قهرمانی کشور (انتخابی تیم ملی رده سنی بزرگسالان) گرامیداشت شهدای اقتدار ایران قهرمان، برای اعزام به مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ عربستان، ۹ تا ۱۱ مهر به میزبانی استان البرز برگزار شد.
در روز سوم و پایانی این رقابتها نتایج زیر در رشتههای مختلف به دست آمد:
بادی کلاسیک ۱۶۸؛ ۱-فردین پیغامی گنجی، ۲-جمال محمدی چراتی، ۳-امیرحسین جمس
بادی کلاسیک ۱۷۱؛ ۱-محمد قربانعلی زاده، ۲-حسین حقیقت، ۳-حامد قائدی
بادی کلاسیک ۱۷۵؛ ۱-محمد خسروی مقدم، ۲-داریوش صادقی حسنوند، ۳-بهزاد عدالت
بادی کلاسیک ۱۸۰؛ ۱-فرشاد عبادی، ۲-علی وکیلی، ۳-محمدرضا امیری
بادی کلاسیک ۱۸۰+؛ ۱-غدیر اسداله زاده، ۲-امین فتاحی، ۳-بهزاد ورمقانی
بادی کلاسیک ۱۷۰-؛ ۱-پوریا دانا، ۲-مسعود جمس، ۳-میثم شفیع زاده
بادی کلاسیک ۱۷۸-؛ ۱-حسین چهره پرداز، ۲-حمید سپه وند، ۳-بابک بابایی پور
بادی کلاسیک ۱۷۸+؛ ۱-حامد فتح الهی، ۲-سید حسین حسینی، ۳-پوریا کریمی یگانه
تیمی بادی کلاسیک؛ ۱-تهران با ۶۵ امتیاز، ۲-البرز با ۴۶ امتیاز، ۳-مازندران با ۴۴ امتیاز
بادی بیلدینگ ۷۵؛ ۱-فرامرز عزیزی، ۲-علی اصغر محمدپور، ۳-افشین کهن سرباز
بادی بیلدینگ ۷۰؛ ۱-عادل منوچهری، ۲-ابوالفضل بهزادی، ۳-احمدرضا شجاعی
بادی بیلدینگ ۶۵؛ ۱-عباس بخت نما، ۲-فردین بهرامی، ۳-محمدامین مزرعه
بادی بیلدینگ ۸۰؛ ۱-محمد سنائی، ۲-عباس فساهی، ۳-مرتضی آریایی نژاد
بادی بیلدینگ ۸۵؛ ۱-شهریار شول، ۲-مهدی ولی زاده، ۳-علی کشاورز امامی
بادی بیلدینگ ۹۰؛ ۱-مهدی خبازیان، ۲-پیمان نعمتی، ۳-رضا دهقانی
بادی بیلدینگ ۱۰۰؛ ۱-علیرضا هلالی، ۲-امیرحسین محمدی، ۳-احمد ذکوی
بادی بیلدینگ ۹۵؛ ۱-بهروز سلیمانی، ۲-سید حسین حجتی، ۳-حمید احمدی
بادی بیلدینگ ۱۰۰+؛ ۱-جواد فخری، ۲-توفیق شاهکو محلی، ۳-مجید قره جلو
تیمی بادی بیلدینگ؛ ۱-تهران با ۱۰۷ امتیاز، ۲-مازندران با ۷۱ امتیاز، ۳-البرز با ۶۵ امتیاز
نتیجه تیمی کل؛ ۱-تهران با ۴۹۵ امتیاز، ۲-البرز با ۳۶۹ امتیاز، ۳-مازندران با ۳۵۳ امتیاز