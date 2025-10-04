هنر کودکان و نوجوانان در قالب شهر گنبد‌های فیروزه‌ای این بار خود را در قالب جشنواره فیلم کودک و نوجوان نشان می‌دهد.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی قاسم‌زاده (رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره) در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه چهار سیما گفت: شهر اصفهان از روز جمعه ۱۱ مهر درگیر یکی از اتفاقات بزرگ هنری کشور شده است. هزار و ۵۰۰ کارگزار کودک و نوجوان هم جزو تیم برگزارکننده این جشنواره هستند.»

وی افزود: ۳۷۰ برنامه جانبی در نقاط مختلف شهر با محوریت چهارباغ اصفهان تدارک دیده شده است.

شهردار اصفهان تأکید کرد: «تالار اجلاس هر روز، از ساعت ۵ میزبان مردم است و خانواده‌ها می‌توانند به تماشای جشن‌های بزرگ ویژه کودکان و نوجوانان بنشینند.»

قاسم‌زاده با اشاره به نقش کودکان و نوجوانان در این رویداد گفت: «اصفهان به‌مدت یک هفته، در دست کودکان و نوجوانانی است که علاقه‌مند هستند تا خودشان میزبان، میهمان و برگزارکننده یک اتفاق و رویداد مهم بین‌المللی باشند.»

رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره همچنین درباره برنامه‌های جانبی خاطرنشان کرد: «این برنامه‌ها شامل اکران فیلم‌ها در مناطق حاشیه‌ای شهر نیز هست؛ چرا که ممکن است بعضی از بچه‌های شهر امکان استفاده از سینما‌های شهر را نداشته باشند. ما سعی کردیم تا سینما را به محلات مختلف اصفهان ببریم تا همه بچه‌های شهر را در این شادی سهیم کنیم.»

این جشنواره از ۱۲ تا ۱۶ مهر با ۳۷۰ برنامه فرهنگی و هنری در محلات پانزده‌گانه اصفهان برگزار می‌شود و فرصتی برای شکوفایی استعداد‌های کودکان و نوجوانان فراهم می‌کند.

جشنواره فیلم اصفهان، از یک سال قبل، با اعلام فراخوان و دریافت اثر مرور دستاورد‌های فیلم‌سازی در حوزه کودک را انجام می‌دهد.